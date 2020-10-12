藝人歐陽娜娜日前在央視唱「我的祖國」引發論戰，文化部長李永得今天澄清，「文化部從來沒有說可能會罰新台幣50萬」。是否有違反哪一條規定，文化部與陸委會密切磋商。

日前歐陽娜娜在中國官媒央視「十一」國慶晚會演唱中國愛國歌曲「我的祖國」，引發各方論戰。

李永得上午到立法院教育及文化委員會業務報告，會前他接受媒體聯訪時澄清，「文化部從來沒有說可能會罰50萬這件事情」，他表示，這個事件最應該被譴責的是中國共產黨，「共產黨一向玩這種惡意政治操作的哏，這已經是老哏了，不會有任何統戰的效益。」

李永得說，「中國共產黨一直想用台灣出生的影視人員來唱所謂的『祖國』，製造一種假象，我想這是不會得逞的。」

他表示，台灣現在要努力的是營造影視產業的市場規模，讓影視人員有更好的發展環境。至於歐陽娜娜是否觸犯哪一條規定，「文化部也跟陸委會密切磋商。」（編輯：張雅淨）1091012

(中央社)