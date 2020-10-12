藝人孫鵬與狄鶯獨子孫安佐，前年在美國讀書時因一句玩笑話涉恐攻，事後又被發現非法持有槍械彈藥，雖父母急奔美國花重金營救，他仍遭關押238天才返台，日前更被士林地檢署依「製造手槍未遂」起訴，讓孫鵬夫妻憂心不已，而最近父子倆上節目，孫安佐下跪幫爸爸洗腳，罕見吐露真實心聲，讓孫鵬聽了忍不住泛淚。

孫鵬與王中平帶著自己的兒子作客《超級夜總會》，父子在鄉親面前玩起默契大考驗，也因是親情組合，製作單位安排了行孝橋段，重頭戲便是「奉茶浴足感恩大會」，沒想到孫安佐奉給爸爸的茶竟然是苦茶，幽默逗樂現場眾人，但他接著說的話卻很真心，表示這回上節目，真的是來報恩的。

孫安佐下跪幫爸爸洗腳，太過熱情，讓孫鵬直要他冷靜。(翻攝自超級夜總會YouTube)

孫安佐公開吐露真心話，表示他其實個性並不是很會說感人言語的人，但真心感謝爸爸孫鵬，「我覺得我爸做最好的地方是，他很會給我空間，這是很多家長都做不到的地方」，認為很多家長會限制孩子做的事、未來的工作等，但他從小到大，爸爸都沒這樣對待他，反倒是給他很多空間，「讓我做想做的事，讓我做想做的人」，這點讓孫安佐非常感謝。

之後節目到了最高潮，孫安佐單膝下跪，在臉盆中幫孫鵬洗腳，有別於旁邊王中平組的溫柔呵護，孫安佐的孝道超熱情，讓孫鵬直喊「冷靜」，覺得腳被洗到快骨折，許效舜趕忙出聲：「你爸爸也是肉做的，那不是塑膠」，但孩子努力的模樣，逼出孫鵬的眼淚，感性地說這樣被孫安佐洗腳「真的是第一次」。

(中時新聞網)