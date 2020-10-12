國安基金委員會今天下午將召開例行會議，財政部長蘇建榮今早在立法院表示，國安基金進退場，需交由委員共同討論決議。

國安基金委員會今天下午將召開第3季例會，外界關注操作情形及是否延長護盤。財政部長蘇建榮表示，第3季國安基金並未加碼護盤，至於將退場還是「場邊待命」，尊重委員會決定。

今年上半年，全球股市受新冠肺炎影響而劇烈波動，國安基金管理委員會3月19日於盤後召開臨時會，授權3月20日起可進場護盤，從3月20日取得授權進場至今天已207天；如今台股指數已站穩「萬二」，國內疫情也相對受控，外界關注國安基金是否退場還是繼續「場邊待命」。

財政部長蘇建榮今早出席立法院財政委員會，蘇建榮受訪表示，今天國安基金例會討論議題包括第3季財報情形，第3季國安基金並未加碼護盤。蘇建榮指出，目前國內經濟情形不錯，9月出口正成長，疫情也控制相當穩定，不過，國際疫情仍在升溫，對國際經貿產生的後續影響，值得繼續關注。

(時報資訊)