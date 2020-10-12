受惠齒輪箱、精密五金件等產品訂單需求暢旺，鈞興-KY(4571)9月合併營收2.01億元，連續第3個月創高；累計前3季營收13.71億元，年增13.1％；其中，第3季合併營收5.85億元，年成長42.33％，也創下單季新高。

鈞興-KY表示，9月在電動工具機、園林工具等主要客戶訂單需求強勁，除了最大客戶的銷售持續成長外，歐系及日系客戶出貨量逐漸回溫。公司為滿足客戶一站式購足需求，協助降低客戶採購供應商管理及產品交期等，在既有客戶齒輪訂單下，亦推出齒輪箱、精密五金件等組合式產品，前3季全鋼傘齒、全鋼直齒、粉末冶金齒輪、齒輪箱及精密五金件分別營收比重為23.56％、10.19％、13.98％、24.52％與24.99％，與去年同期的31.18％、11.50％、14.93％、14.35％與22.93％相較，齒輪箱、精密五金件逐步提升。

鈞興-KY指出，除了在既有電動工具、園林工具、工業用縫紉機等產品持續擴展外，也切入工業機器人、電動自行車等產業，並啟動集團生產基地分散計畫，進行越南設廠擴建及建立台灣研發中心等，目前集團整體在手訂單能見度已到今年底，每月接單皆可望超過去年同期，第4季傳統淡季可望淡季不淡。

(時報資訊)