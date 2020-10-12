在此前規模較大的刺激方案協商遭擱置後，川普行政團隊在周日呼籲國會通過一項「瘦身的」和有限度的新冠紓困法案，所需資金將從一項已過期的小型商業貸款計畫的剩餘資金撥出使用。

然白宮提案在周日稍晚遭民主黨人批評為不夠充足，造成協商談判再次出現斷續的拉扯紛爭。

財政部長曼努欽(Steven Mnuchin)和白宮幕僚長米道斯(Mark Meadows)在致國會議員的一封信中指出，將繼續與參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)和眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)會談，以便對於一全面性的法案能達成協議。然信中亦表示，國會應該「立即」投票立法，以便能動用尚未使用完的薪水保護計畫資金，總計約1300億美元。

裴洛西發言人並未立即回應評論。然眾議院撥款委員會主席、民主黨人羅伊(Nita Lowey)在周日稍晚回絕了白宮行政部門的提案，稱其為嚴重地不足，羅伊指出，我們只有支援新冠危機前線的州地方政府，才能為重啟經濟和強勁復甦定下基礎。

美國總統川普在上周五在與眾議院議長裴洛西的談判中提出1.8兆美元的新冠紓困方案，在推特上聲稱要求團隊「做大」，靠向民主黨人裴洛西的2.2兆美元方案。但隨後忽然取消協商，直到11月3日大選前。

(時報資訊)