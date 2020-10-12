工業電腦廠事欣科(4916)在航太及國防工業訂單出貨動能恢復下，2020年9月合併營收持續回升，第三季本體營收季增達52.12％。隨著營運規模逐步恢復，配合內部產能調配及成本控管效益顯現，法人預期第三季營運將轉虧為盈，下半年逐步回升、全年可望維持獲利。

事欣科受營運轉弱影響，股價自6月8日波段高點29.05元一路走跌，10月7日下探20.15元、創近4年9個月低點。今（12）日股價開高穩揚，最高上漲2.22％至20.75元，早盤維持近1％漲幅。三大法人近期轉站多方，上周合計買超57張。

事欣科公布9月自結合併營收1.92億元，月增達26.48％、但年減74.95％。合計第三季合併營收4.91億元，季減39.12％、年減76.62％，為近4年半低點。累計前三季合併營收28.95億元、年減49.02％，為近4年同期低點。

事欣科9月、第三季合併營收驟降，主因對工具機子公司恩德失去控制力、自6月起不再納入合併財報內、改為每季採權益法於業外按持股比例認列損益，因不再認列營收而使營收規模大減。不過，此舉有助於凸顯工業電腦本業營運概況，使本業營運狀況更透明。

若排除恩德影響，則事欣科本體9月自結合併營收1.92億元，月增26.48％、年減48.37％。合計第三季合併營收4.91億元，季增達52.12％、年減54.12％。累計前三季合併營收15.72億元、年減42.13％。

事欣科因新冠肺炎疫情延燒全球，嚴重影響所屬博弈、航太及國防工業產品出貨，造成第二季營運轉虧、每股虧損達1.23元。所幸美國限制規定自5月下旬起逐步解除，隨著客戶出貨需求陸續恢復，使事欣科第三季本體營收較第二季強彈52.12％。

事欣科表示，第三季本體營收回升，主要由於航太及國防工業訂單出貨動能恢復、墨西哥廠稼動率回升。隨著營運規模逐步恢復，以及因應疫情的產能調配及各項營運成本管控效益顯現，預期第二季為營運谷底，第三季有機會轉虧為盈。

展望本季，雖然博弈產品市場需求仍疲弱，但事欣科航太及國防工業訂單動能持續，其中國防工業訂單顯著增溫，可望挹注第四季及明年營運動能，對營運後市仍樂觀看待，法人預期事欣科下半年營運將逐步回升，全年仍可望維持獲利表現。

(時報資訊)