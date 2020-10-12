人民幣兌美元中間價12日報6.7126元，較上個交易日（9日）報價6.7796元，升670個基點，漲幅0.99％，連升4日，創近一年半新高。

人民幣兌美元在岸價早盤則是不升反跌，跌穿6.72元價位，離岸價更一度跌破6.74元，最低來到6.7412元。截至10點20分，在岸價報6.7257元，貶值122個基點，貶幅0.18％。離岸價報6.7214元，下跌336個基點，跌幅0.5％。

中國人民銀行10日突然宣布由12日起，把遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20％下調為零。分析認為，此舉是防止人民幣升值過快而損害實體經濟，短期內匯價料回軟，由於大陸利率較美元等主要貨幣有利差，貶值壓力不大，人民幣6.8元附近有支撐。

人民幣近期升勢凌厲，9日十一長假期後首日開盤，人民幣匯價一度升穿6.7元，來到一年半高點；當日在岸價收漲971個基點，升幅接近1.45％，創逾15年單日最大漲幅。

(工商 )