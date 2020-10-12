股王大立光（3008）光環盡失！由於上周四法說會公布第3季毛利率創近6季新低，對第4季展望也不佳，引發12日股價重挫，早盤最低抽摜殺至3,065元、大跌315元，跌幅達9.3％，與跌停價3,045元僅有20元差距。

大立光第3季毛利率降至65.7％，創下近6季來新低，單季每股稅後盈餘（EPS）為43.74元，該公司對於第4季營運仍看不清，引發市場恐慌賣盤殺出，股價幾近逼近跌停，並跌破今年3月19日盤中低點3,240元，改寫2019年1月來新低，且面臨3,000元整數關卡保衛戰。

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