大立光蒙塵股價慘綠 股王面臨三千元保衛戰 10:442020/10/12 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 股王大立光（3008）光環盡失！由於上周四法說會公布第3季毛利率創近6季新低，對第4季展望也不佳，引發12日股價重挫，早盤最低抽摜殺至3,065元、大跌315元，跌幅達9.3％，與跌停價3,045元僅有20元差距。 大立光第3季毛利率降至65.7％，創下近6季來新低，單季每股稅後盈餘（EPS）為43.74元，該公司對於第4季營運仍看不清，引發市場恐慌賣盤殺出，股價幾近逼近跌停，並跌破今年3月19日盤中低點3,240元，改寫2019年1月來新低，且面臨3,000元整數關卡保衛戰。 (工商 ) #光環 #大立光 #股價 #保衛戰 #引發 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 醫美鼻祖 愛爾麗國際醫療集團董事長 常如山快狠準 打造醫美界Apple 04:102020/10/12 企業經營 疫情＋美大選 國安基金恐續護盤 04:102020/10/12 財經焦點 權證星光大道－聯發科 雙引擎點火 04:102020/10/12 證券．權證 台積電經13日終填息 改制季配息來最長紀錄 09:532020/10/12 財經 台積電領漲 台股攻堅萬三關卡 09:102020/10/12 財經 義大姥姥盃》重挫中華白 世大運藍隊5連勝摘冠 02:392020/10/12 體育 5G點火 統新營運跳高 04:102020/10/12 證券．權證 呂理鎮 讓建霖變會跳舞的大象 04:102020/10/12 財經要聞 股價指數期貨贏家專欄－美股轉強 重回多頭行列 04:102020/10/12 證券．權證 操盤心法－科技股展望佳 選股不選市 04:102020/10/12 證券．權證 財經熱門新聞 華為求生 迎戰老美！ 任正非喊話：只要做好兩件事 - 財經 汎德永業掛牌首日開盤跳低 5分鐘內每張少賺4萬 - 財經 川普偷留一手？陸廠逃生門沒堵死 最怕這殺手鐧 - 要聞 被德國實際排除？華為：可繼續服務歐洲5G - 財經 北台灣七重劃區 房價漲聲響 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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