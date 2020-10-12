超夯的熱門號牌「VVV」及「BMW」又來了。公路總局表示，車牌VVV自10月26日起標售10月28日決標，競標的號牌號碼為VVV-0180～VVV-0211及VVV-1111，共計30副；車牌BMW自11月2日起標售11月4日決標，號碼為BMW-0788～BMW-0808及BMW-2299，共計20副，號碼均不含「4」。

公路總局表示，BMW號牌原預估2021年才會編排製作，為符合民眾期待，規劃提前於2015年11月製作推出競標，BMW熱門號牌前已辦理25次標售，每次均獲許多民眾競標；VVV編碼號牌，曾辦理7次競標，V象徵Victory勝利意涵，VVV編碼號牌也是競標熱烈。

ＢＭＷ車牌11月初有20張標售。（公路總局提供）

自用小客車號牌若依現行號牌編排順序，VVV號牌約40年後才會編排製作；但考量以後民眾需求，採專案控管製作競標號牌的數量，今年度再規劃製作VVV及BMW號牌各150副，將分別於本月26日、11月2日起開放競標，民眾可利用自然人憑證，並加入監理服務網會員，於公告標售時段，上網參與競標屬意的號牌。

相關號牌起標、決標時間，可上「監理服務網」→號牌標售→標牌公告https：／／www.mvdis.gov.tw／m3-emv-plate／bid／announce瀏覽查詢。

公路總局提醒有意願參加標牌的民眾，參加競標的會員帳號所設定最高競標金額或出價超過30萬元時，須先線上即時轉帳繳交20％，即6萬元保證金，才能繼續參與競標。

(中時 )