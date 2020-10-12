Soooo where does Lebron rank now all-time?? #NBA — Jeremy Lin (@JLin7) October 12, 2020

眼見自己前東家湖人順利以4勝2敗拿下今年NBA總冠軍，「小皇帝」詹姆斯也拿下生涯第4次總冠軍賽MVP，林書豪也在第一時間發推恭喜湖人，更提出所有人當前內心最大的疑問，「所以現在詹姆斯到底排在歷史最佳球員第幾？」

「恭喜湖人奪冠！然後請大家讓丹尼格林遠離死亡威脅吧，」沒忘記虧一下自己去年暴龍奪冠隊友丹尼格林的林書豪發推表示，「不管怎樣，2020年應該是教導我們必須懂得珍惜，且對待其他人更好的1年。」看來豪哥確實感觸很深刻。

林書豪曾在2014-15年球季，短暫替湖人打了1個球季，場均拿下11.2分、4.6助攻與2.6籃板，卻沒辦法跟隨「小飛俠」布萊恩闖進總冠軍賽，且在湖人逐漸不受重用，也讓他在2015-16年球季就跳槽黃蜂，隨後更待過籃網、老鷹與暴龍。

不過當前林書豪的未來動向，也是不少球迷關注的焦點之一，畢竟他早已宣布不再前往大陸CBA打球，決定下個球季將留在美國尋求加盟NBA球隊機會，截至目前為止，都還沒傳出他跟任何NBA球隊之間的「緋聞」，讓球迷只能等下去！

(中時 )