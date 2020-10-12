網友捕獲王祖賢買奶茶。(圖／翻攝自微博)

「永遠的小倩」王祖賢2004年息影後，就旅居在加拿大潛心修佛，不過一舉一動仍受到高度關注，上個月才有網友曝光她和友人背影照，似乎圓潤了一點，現又被捕獲到飲料店買奶茶，私下真實面也被曝光。

近日，有網友在溫哥華連鎖手搖飲店巧遇王祖賢，她和年輕女孩們一起排隊，完全無違和，53歲仍氣質出眾，即使戴著口罩，仍難掩女神風範，網友也大讚她眉目太好看，「如此有特色絕對是她」，並表示她依舊維持少女感，「髮質也好好，說話聲音也好聽，好溫柔」。

但目擊網友表示因不好意思打擾女神，所以僅隨手拍了2張照片，所以有些模糊，不過出眾美貌仍讓網友驚呼，大讚女神都沒變，「原來女神也愛喝奶茶」、「羨慕髮量還是好多」。

其實，上個月也有網友在街上巧遇王祖賢，和友人邊走邊聊，聽到她用甜軟台灣腔討論房子的事情，雖然僅露出背影，但被發現胖了一些，但仍無損女神的美，而身旁男性友人背影更被指「好像齊秦」，意外引起熱議。

(中時新聞網)