來自巴西的26歲模特兒馮特絲（Eloisa Pinto Fontes），為一圓超模夢獨自前往紐約發展，但自去年6月後她便離奇消失，就連家人也找不到她。直到近日巴西里約熱內盧一處貧民窟中，被警方發現一名女性「赤腳裸身」在街上遊蕩，才發現原來是她。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導中指出，馮特絲擁有精緻臉蛋、高挑又火辣的魔鬼身材，在一群模特兒中十分亮眼，赴紐約發展後曾登上《ELLE》等時尚雜誌封面，前景一片看好。而過去一直都與老公和另一名男模博林諾（Andre Birleanul）同住的她，在去年6月突然消失不見，家人也無法聯絡上她。

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直到本月5日，巴西里約熱內盧的一處貧民窟接到幾位街友的通報，表示一名女子「上半身全裸、赤腳」獨自在街頭上遊蕩，警方及社工接獲通報後也緊急趕到現場並為她套上T桖確認身分才發現竟是失蹤一年的馮特絲。

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她被發現時，精神狀態明顯出了狀況，一直認為警方是來偷走她東西的人，清查物品時發現她的包包裡全是國際模特兒經紀公司的合約，還有不少攝影師的作品，似乎為了可以隨時試鏡而準備。

報導中還提到，馮特絲曾提出自己想在紐約、德國及家鄉巴西等地工作，她的經紀人喬伊（Joy）之前也曾承諾會替她繼續接洽，不過之後馮特絲就沒再接到工作邀約，疫情爆發後時尚產業更直接停擺。她便在1月時偷偷返回巴西還搬進新男友家中同住，但她的行為越發怪異，兩人的戀情也就此結束。

如今馮特絲的母親接獲通知後已前往熱內盧，並打算留下來照顧被送進精神照護中心治療的馮特絲，持續陪伴她直到恢復正常生活。

Modelo alagoana é encontrada em favela no Rio, após um ano desaparecida.

Com carreira internacional, Eloísa Pinto Fontes tem 26 anos e sumiu quando estava em Nova Iorquehttps://t.co/ckAgp3c2S7 — Delegado M Quezado (@MarcosQuezado1) October 8, 2020

(中時新聞網)