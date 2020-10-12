大陸近期國家安全機關組織實施「迅雷-2020」專項行動，聲稱打擊台灣間諜情報機關滲透破壞活動，破獲數百起間諜竊密案件，抓獲一批台灣間諜及運用人員。央視今天再推出一組圖，利用圖解方式教民眾「反間諜」。

央視表示，「迅雷-2020」專項行動打掉台灣間諜情報機關針對大陸布建的間諜情報網絡，有效維護了國家安全和利益，而在生活中，遇到間諜該怎樣應對？央視利用一系列圖片教導反間諜。

第一張圖主題為「這些人群，應警惕被策反利用」，包括留學生、高校師生、軍事發燒友、軍工企業國防科研單位人員以及年輕網友等。

第二個主題為「這四類人，被利用的風險更高」，包括重視金錢、意識形態、個人表現以及道德低下等。

至於「哪些是間諜行為？」中，羅列出8項，為間諜組織及其代理人和其他境外機構實施或指使他人危害中國國家安全的活動；境內外組織、機構、個人與間諜組織相勾結的危害中國國家安全的活動；接受間諜組織及其代理人任務的；參加間諜組織；竊取、刺探、收買或者非法提供國家秘密或情報；策動、引誘國家工作人員叛變的活動；為敵人指示攻擊目標地；進行其他間諜活動。

另外，還有「國家機關如何反間諜」以及「發現失密、洩密以及竊密情況怎麼辦？」等單元，撥打舉報電話12339，最後表示，公民舉報間諜行為，起到重要作用的，將給予重金獎勵。

(旺報 )