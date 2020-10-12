國立台灣美術館館長林志明的妻子彭安安日前遭媒體指出干預館務，不惜斥百萬挑選館內進口沙發，還一度想入住員工宿舍，雖國美館發聲明指報導「絕無此事」，但仍引起爭議。文化部長李永得今(12)日於立法院指出，文化部上周立即啟動政風處調查，林志明也已自請借調期滿，任期至本月26日，未來將根據調查結果再行處分。

立委黃國書表示，國美館第一時間發聲明稱館長夫人干預館務「絕無此事」，他不禁懷疑館方是否真有去了解、查證。他展示出多張彭安安指示國美館員工如何設計員工宿舍交誼廳工程的Line截圖，還告訴員工：「我傳給你的東西不可外流！連秘書室也不要給！」

林志明今日並無到立法院備詢，由副館長梁晋誌代表備詢。黃國書表示，為何彭安安可以跳過秘書處，指揮員工，館方第一時間卻稱「絕無此事」，「若副館長連這些事情也不知道，有虧職守。」

李永得表示，國美館聲明不代表文化部立場，文化部會繼續調查，政風處也有所掌握證據，但仍需要時間追查，秉持客觀、中立的態度依據事實調查，文化部再根據結果處分。

立委李德維也詢問，若未來政風處調查結果出爐，是否能請文化部提供調查報告，以了解後續處分。對此，李永得表示，因涉及個人隱私，調查報告不宜全部公開，但已經請林志明配合調查，行政程序若有問題一定會追究責任，若有不法則會移送法辦。

黃國書表示，國美館近年也接連發生館內漏水、造成典藏品受潮的狀況，版畫主題展近日還因工程意外被迫提前關展，「不要忘記國美館是國家級美術場館，我想這狀況是罕見的，過去十幾年來也沒發生。」

立法委員范雲也提及，日前有3位國美館擔任派遣展場員的勞工向文化部陳情，指出因加入派遣公會而遭國美館拒絕雇用，這也反映出派遣勞工問題，希望文化部協助關心。

(中時 )