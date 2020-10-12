國寶級作家「鬼王」司馬中原已邁入高齡87歲，名下的破億家產遭到覬覦！去年才差點被陳女介入名產，最近又傳出子女為分家埋心結，連鄰居都闖空門奪走古董寶物上網變賣。

根據《鏡週刊》報導，司馬中原6年前中風失憶，妻子前年過世，6名子女提議分家，此時卻出現已婚陳姓熟女進家戶勸父親賣屋變現，讓親友們互相懷疑有人缺錢，在背後搞操作種下心結。

除此之外，司馬中原存放在舊家的珍貴文物遭竊，還大膽在網路公開兜售，照片取景全是家中，兩位鄰居甚至插手搬家事宜，儼然已陷入內憂外患，氣得兒子吳融賁報警處理。

司馬中原去年爆熱戀54歲的已婚陳女，當時她入住司馬中原家，還帶著司馬中原去仲介公司詢問賣房資訊，司馬中原子女認為父親遇上「桃花劫」，緊急換掉門鎖，將陳女趕出，並花更多時間陪伴，進行家產保衛戰。不過，陳女持續用電話熱線，宣稱將安排鬼王與習近平見面，直到媒體揭發這場家產爭奪戰，陳女才悻悻然地離去。

(中時新聞網)