農委會水保局台中分局官員涉喝花酒案，台北、台中分局長因督導不周遭懲處調職，卻被媒體披露實際上「不降反升」，日前行政院發言人丁怡銘說實質上就是降調處分。對此，國民黨立委鄭麗文在立院司法法制委員會質詢銓敘部長周志宏，這兩人到底是升還是降？周志宏表示，不算是降。

對於水保局官員調職到底算升遷還是降級？至今各部會詮釋不同，農委會主委陳吉仲日前到立院備詢時，先是受訪時嗆媒體「不符事實」，接著在委員會備詢時又定調「是平調」；但政院又稱這實質上就是降調處分，是升是降眾說紛紜。

鄭麗文今天質詢銓敘部，水保局花酒案其台北、台中分局長因督導不周遭調職懲處，卻被質疑「不升反降」，主要是因為水保局長本來是十至十一職等，卻被調回總局擔任十一職等「組長」，這樣到底算升遷還是降級？

周志宏表示，單就職等來看的話，最高職等都是十一，一般會以為單列十一職等比較高，但還要看他們陞遷序列，但因為分局長本身屬於免經甄審，沒列入陞遷序列，還要看過去職務調動狀況。鄭麗文追問，但就這案子來看，能算是「降」嗎？周志宏坦言，「不算是降。」

鄭麗文批評，這連農委會內部也看不下去，督導不周要負起責任，懲處卻沒有降職，要負責應該是降為十至十一職等中的非主管職才對，怎麼會是陞遷序列更高的主管職呢？讓人感覺就是有升官，這難道不是負面示範嗎？

(中時 )