杏一（4175）雙喜臨門，繼獲「績優營業人」 後，自結9月營收5.17億元，也交出年成長15.17%佳績，累計1~9月營收43.19億元，年成長12.03%。法人預期第四季成長動能依舊強勁中，該公司全年營收獲利應可超越過往績效。

延續門市的消費熱潮，杏一9月營收增長仍是由門市消費帶動，社區型門市相較上個月營收成長4.97%，表現亮眼！由於院外型門市也開始擺脫疫情影響逐漸回穩，單月相較上個月營收成長4.56%。

法人表示，杏一受惠實體通路的動能不斷提升，待疫情疑慮消退及醫院管制逐步開放，有望提供更全面的通路服務，進一步推升實體通路的整體營收，後勢可期。

另外，該公司積極布局的電商平台，累計1-9月營收年成長37.16%，單月成長17.07%，表現亮麗。杏一除了建立起不同於實體通路的穩固客群，也運用大數據進行精準行銷，有效提升近8成供應商的平均成長率，建立良好的合作模式，也吸引更多供應商的青睞，並維持高黏著度、高回購度的會員。

秉持著「專業、服務、品質、效率」的精神，杏一最近榮獲得獎率僅萬分之2.2的「績優營業人」獎項，該獎項近2年須沒有違章欠稅，同時也沒有違反環保、勞工及食品安全衛生等相關法律情形，才可望入選。

(工商 )