國產(2504)高端混凝土出貨量穩健成長，9月營收17.1億元，扣掉去年10月已經售出的福建水泥營收後，較去年同期的成長幅度高達19.59％。其中混凝土本業，9月銷售金額13.17億元，創歷史新高，年增幅度26.3％。

國產指出，今年疫情趨緩之後，全台無論是房建、公共建設或是台商回流的廠建市場，均呈現明顯的成長幅度，房屋移轉棟數也是逐月創下新高紀錄，特別是最近的928房市檔期開出大紅盤、公司高端混凝土擇優出貨策略不斷發酵擴大，前9月集團合併營收為132.03億元，若跟去年扣除福建水泥後的122.32億元營收相較，年增幅度達到7.94％。

國產說，截至目前為止，加入「國產安心建材履歷」的建商與營造商也大幅成長，總計達1,565家，北部總建案有763件、中部414件、南部388件。

國產建材強調，隨著928房市檔期開出紅盤、台商回流前仆後繼、加上政府大力推動前瞻建設、危老都更等助攻下，國產建材實業未來的營運氣勢相當強勁可期。

(時報資訊)