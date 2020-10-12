大立光(3008)法說會釋出高階智慧型手機鏡頭需求疲弱訊息，大立光執行長林恩平表示，10月與9月差不多，11月還看不到，由於某客戶訂單在第3季停掉影響稼動率，第4季不太可能滿載，兩家美系外資在法說會後分別給予大立光「賣出」或「觀望」評等，亞系外資維持「買進」評等，但下調目標價，外資保守看待大立光，致使大立光今天盤中股價逆勢重挫。

大立光8日舉行法說會，受到全球新冠肺炎疫情未止及美國對華為祭出新禁令影響，大立光不僅第3季傳統旺季冷冷的，第4季雖然有蘋果iPhone新機上市拉貨挹注，但高階鏡頭需求疲弱，讓大立光第4季營運展望透明度仍低。

大立光第3季合併營收147.86億元，還是較去年同期減少20%，由於產品組合較差，營業毛利為97.11億元，季增11.85%，年減23.98%，單季合併毛利率為65.68%，季減2.95個百分點，年減3.44個百分點，為108年第1季以來單季新低，營業淨利為83.1億元，季增11.11%，年減25.88%，單季營業淨利率為56.2%，季減2.93個百分點，單季稅前盈餘為79.11億元，受到新台幣兌美元升值及盈餘匯回，認列匯兌損失7.1億元及所得稅費用6.5億元影響，單季稅後盈餘為58.67億元，季增17.62%，年減31.5%，單季每股盈餘為43.74元；累計前3季合併營收為406.51億元，年減4%，營業毛利為276.18億元，年減4%，合併毛利率為67.94%，年減0.21個百分點，營業淨利為236.47億元，年減5%，營業淨利率為58.17%，年減0.72個百分點，稅前盈餘為231.27億元，年減11%，稅後盈餘為175.76億元，年減13%，每股盈餘為131.03元。

林恩平表示，由於某客戶高規格訂單在第3季遭砍歸零，影響稼動率，第4季不太可能滿載，目前客戶對高階手機信心度較差，10月與9月差不多，11月還看不到；針對法人追問，其他非蘋手機品牌廠客戶加單或是蘋果新機拉貨是否能補上失去的客戶訂單，林恩平坦言，不可能補掉失去的客戶，11月以後及第4季毛利率還是得看客戶賣得如何及拉什麼貨而定。

高階智慧型手機市場需求疲弱，衝擊到大立光(3008)稼動率，法人關心大立光是否會因應市場趨勢轉攻中低階市場？對此，大立光執行長林恩平表示，公司在意的是鏡頭規格，接單是由高階往下，如果毛利率不合理就不會接，沒有必要為了填滿產能不賺錢也接，雖然手機客戶對新產品開發普遍蠻消極的，但公司擴產計畫不變。

大立光法說會後，外資圈多保守看待，多維持大立光投資評等，但調降其目標價，其中兩家美系外資中的一家因大立光訂單能見度很低，維持「賣出」評等，另一家美系外資則給「觀望」評等，目標價為3800元；亞系外資則給予「買進」評等，但目標價從4500元降至3675元；日系外資則給予「中立」評等，目標價降至3430元。

(時報資訊)