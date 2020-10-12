承啟(2425)9月營收6.34億元，月增37%，年增68.4%，創今年單月新高。9月營收走高，主要是市場對於顯卡需求增加，承啟自第一季受新冠疫情影響後，第二季起公司營運逐季逐月持續恢復並呈現正向成長。法人預估第四季營收將為今年高點。

承啟今年營運重心著重2大核心，1.持續拓展AI伺服器市場的開發及投入銷售。2.應用發展部門，持續投資軟體應用技術開發與AI軟硬體系統整合。今年承啟AI伺服器營收動能H2優於H1，第四季中國教育市場啟動採購，有利AI伺服器動能。

據了解，目前輝達RTX3080/3090新顯卡需求超乎預期，市場需求持續大於供給，3080持續缺貨，法人預期10至11月可望逐漸緩解。輝達是在今年9月推出RTX 30系列，包含RTX 3090、3080、3070 GPU，相比上一代產品，將提升最高2倍效能、1.9倍能源效率改善，並著重強化可編程著色、光線追蹤與AI技術。

RTX 30系列供不應求狀況，並非輝達供貨不足，而是玩家對新顯卡需求超乎預期，10月連假後，11、12月年底購物節效應帶動下，RTX 30系列仍有強勁需求。

(時報資訊)