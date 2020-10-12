上周五(10/9)美股3大指數雖全數走揚，道瓊工業指數更創下自8月以來，最佳一周表現，但日經225指數卻開低走低，開盤約半小時一度下跌逾百點，跌幅0.43%。10點過後，逢低買盤介入，指數亦向平盤靠攏。日經225指數後繼無力下，早盤收跌0.32%，暫收23543.95點。東證一部指數則小跌0.24%，暫收1643.42點。

日本央行公布數據顯示，因受新冠肺炎疫情衝擊，日本主要銀行放款業務增幅，相較8月份有8%，9月僅緩增7.3%。同時，9月份日本主要銀行總放款金額年增率為6.4%，較8月份6.7%相比，金額稍有下滑趨勢。日本央行官員表示，部分主要大型企業在償還部分貸款後，因對未來產業前景不明，故不敢跟銀行大規模借貸。銀行類股盤中表現也疲弱不振，瑞穗金融集團暫跌0.79%，暫為1320.5日元，三井住友金融集團暫跌0.6%，暫為2981日元。

另方面，盤面也有好消息傳出，日本8月核心機械訂單雖從7月份6.3%，大幅滑落至0.2%，但還是優於市場原估萎縮1%。日本核心機械訂單，可反映企業對未來半年至9個月的產業前景，可視為景氣領先指標。不過，日本農林中金總合研究所卻表示，其實有許多日本企業的表現正在惡化，前景頗為堪慮，很多公司已經緊縮資本支出。8月核心機械訂單中，來自製造業者訂單小減0.6%，至於非製造業者則大減6.9%。日本政府為避免日本企業受於新冠肺炎的衝擊影響，財年紓困方案中已投入2.2兆美元。

(時報資訊)