記憶儲存品牌廣穎(4973)9月營收突破4億元，創近2年半以來單月新高，挹注第3季營收為11.67億元，季增加26.8%，較2019年同期也成長20.2%，季營收亦為近2年半高點。

記憶體市況轉熱，出貨進一步成長，廣穎9月營收4.18億元，創近30個月以來單月新高，相較8月再增長8.8%，年增率達35.9%；第3季營收11.67億元，為近10季以來新高；1~9月營收31.37億元，年增率約13.2%。

今年以來，雖大環境受疫情影響，廣穎因先前長期執行的「市場/通路調整」與「產品結構多元化」策略，及持續耕耘「工控」領域有成，加上SSD及DRAM因疫情續燒，宅經濟商機崛起，使拉貨動能大增，帶動9月營收突破4億元，第三季表現同樣亮眼，雙雙突破近兩年半來高點，營運績效比第二季轉佳。

廣穎近年來專注於「工控」領域，無論在全系列工規大容量記憶體、NAND Flash產品，還是雲端管理平台建置，均已完備，近期逐步展現成果；另因疫情緣故，無論是在家上班、遠距教學、遊戲電競、亦或電商購物需求均居高不下，帶動個人電腦與電競設備的更換與升級，也促使廣穎電商業績及SSD/DRAM產品銷售持續朝正向發展。

(時報資訊)