據山東省青島市衛生健康委員會網站12日消息，截至10月11日23時，青島市共發現6例確診病例，6例無症狀感染者。青島市已制訂並啟動全員檢測方案，5天內對全市居民檢測全覆蓋，檢測結果將及時發佈。

目前，山東省委、省政府已在青島設立前方指揮部，青島市啟動應急響應機制。根據防控安排部署，將對防控區域採取封閉管控措施。

通報稱，青島已排查密切接觸者的密切接觸者76人，已出結果34人，均為陰性；一般接觸者810人，已出結果485人，均為陰性。排查全市醫療機構工作人員、新住院患者和陪護人員143893人，全部完成採樣，已出結果114862人，全部為陰性。

此外，青島已制訂並啟動全員檢測方案，在廣大市民的積極配合下，社區檢測正在加快推進，3天內對市南、市北、李滄、嶗山、城陽五區檢測全覆蓋，5天內對全市檢測全覆蓋，檢測結果將及時發佈。

疫情發生後，按照山東省委、省政府部署要求，青島市立即啓動應急響應機制，在國家、省專家組指導下，開展疫情研判、流調、重點人群排查等工作，疫情處置工作正在加快推進。

下一步，青島市將堅持秋冬季常態化防控和應急處置相結合，加強流調研判，對已排查到的風險人群落實健康管理措施；科學劃定防控區域範圍，對防控區域採取封閉管控措施；強化發熱門診、哨點主動監測，對出現相關症狀人員給予重點關注，未出核酸檢測結果前嚴格執行留觀措施；對各類公共場所落實更加嚴格的防控措施。

(中時 )