新冠肺炎（COVID-19）全球持續延燒，部分國家區域甚至興起了第二波疫情。相比歐美等重災區，靠著全民防疫與邊境管制防堵，超前佈署的台灣宛如「平行世界」般平靜，在挺過最嚴峻的時刻後，生活作息很快就恢復到一如往常。

儘管如此，在「世界是平的」全球化浪潮下，台灣不可能不受衝擊，有些產業因疫情而受惠，有人卻連工作都沒了，不論是好是壞，新冠肺炎在社交活動與消費行為等各方面，已悄悄改變了整個世界。

在疫情影響下，各大車廠被迫停工，中斷的產業鏈，讓全球車市陷入空前危機，反觀防疫模範生的台灣，卻是逆勢成長，不論是汽車或機車銷售，在疫情陰影籠罩下，依然開出亮眼成績，特別是與廣大庶民關係緊密的機車，更譜寫銷售新紀錄。

根據交通部統計，今年開春至9月止，全台機車銷售總量達687,597輛，而單是9月份就衝破10萬輛（10.37萬），年增22.36%，創近20年來耀眼佳績。有業者預估，在搶搭政府補助末班車的效應催促下，今年有機會超越2019年的902,302輛，挑戰百萬輛的年度銷售目標。

歸納原因，乃是今年以來因疫情影響，許多人避免大眾交通工具，改以自行開車或騎車通勤，直接為市場貢獻銷量。另外原因即是政府的購車補助，明年（2021）將會縮水，讓許多消費者搶在今年底前購車，提供市場銷售量能。國內燃油機車龍頭光陽KYMCO執行長柯俊斌表示，因「搶搭補助末班車」助攻，市場買氣將有機會一路旺到年底，Q4單月機車銷量可望月月拼10萬輛水準。在前三季機車銷總銷量突破68萬輛的穩固基礎下，今年度挑戰百萬輛機車的期望目標相當濃厚。

國內機車市場於9月份開出歷史巨量衝破10萬輛銷售，在市場看似一片欣欣向榮的景況下，卻呈現出燃油車向前衝與電動車倒退嚕的局面，而電車近期頹勢也引起各界高度議論。(圖/業者提供)

觀察9月份歷史爆量的機車銷售，可窺探市場對2輪移動的需求強度，進一步分析來看，燃油車龍頭光陽KYMCO工業9月份以35,128輛新車（市占率33.9%）穩居冠軍 ; 三陽機車SYM以29,441輛新車領牌數（市佔率28.4%）次之 ; 三葉YAMAHA則賣出22,456輛新車，位居第三，燃油機車銷售前三名的銷售成績普遍亮眼。

值得一提的是，對比燃油機車在今年的顯著成長，作為近年來市場新寵的電動機車（1~8月）掛牌量卻從去年同期的8.2萬輛，縮水到今年的6萬輛（減少近28%）。而近期路上電動機車能見度明顯下降，也引發許多網友熱議，攤開9月份電動機車銷售，全月以10,189輛作收，相比去年（2019）同期1.32萬輛有明顯萎縮。以整體趨勢推估，今年電動機車銷量恐會上演2014年以來的首次衰退，劣勢情況不免讓新能源機車陣營危機感乍現。

對此，SMAT台灣智慧移動產業協會祕書長郭錦程表示，今年電動機車銷量衰退，可能是因政府補助縮水所造成。相比去年，今年工業局與環保署對新購電動機車補助減少6000元，讓消費者購買動機大幅降低。隨著2021年電動車補助將要再縮水，預估未來對電動機車的衝擊與挑戰將更嚴峻。

然而，除了縮水的補助外，許多網友也提出電動機車量能萎縮的看法，當中最具指標意義的Gogoro更是成為箭靶，像是：「車價高、補助又變少！買了犯傻」、「月租每個月都要來一次，不騎也要付，現在油價這麼俗，騎油車划算多了」、「之前外送員月租電池爭議事件可能有傷到」…等，顯見網友對高售價與該廠的月租費機制意見不少。

相比燃油機車持續成長，近年的市場寵兒電動機車卻呈現逐漸萎縮，市場推敲與低油價、電車補助縮水及月租費機制有關係。(圖/業者提供)

而作為國內燃油機車龍頭，光陽KYMCO執行長柯俊斌對整體2輪市場的榮景相當樂見，政府對新世代七期環保機車的補助對市場銷售更是具有正面意。他表示，在政府齊頭式的補助下，讓競爭回歸市場機制，也更能反映出消費者真正的想要與需求。

看著疫情趨緩以及9月份所帶起的量能趨勢，他對於今年度國內機車再次挑戰百萬輛目標具有高度信心。倒是國外解封後隨之而來的爆量訂單，迫使讓國內機車廠加緊趕工，讓他皺起眉頭擔心生產線恐怕要一路加班到年底，才可對應需求增加的國內外機車供應鏈。

(中時新聞網)