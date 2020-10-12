齒輪大廠鈞興-KY未受新台幣匯率影響，9合併營收攀升2.01億元，主因是齒輪箱、精密五金件等產品訂單需求暢旺，不單改寫單月營收新高，也締造連續3個月營收攀史上新高。第三季合併營收改寫同期新高。法人預期，第四季營運呈現淡季不淡，今年營運可望超過去年，改寫新高。

鈞興9月合併營收2.01億元，比去年同期大幅成長48.42％；第三季合併營收5.85億元，也較去年同期成長42.33％。前三季合併營收13.71億元，比去年同期增長13.05％。

鈞興表示，9月營收續寫佳績，主要受惠電動工具機、園林工具等主要客戶訂單需求強勁，除最大客戶銷售持續成長外，歐系及日系客戶之出貨量也逐漸回溫，帶動鈞興單月營收已連續三個月改寫歷史單月新高。鈞興近年持續深化與客戶共同研發新款齒輪應用產品，包括齒輪箱、精密五金件等產品，並精進生產製程提高自動化生產比例，以提升集團整體營運效率，隨著近年研發新品陸續投入市場銷售持續放量，提升主要客戶拉貨動能，造就鈞興9月、第三季及前三季全面改寫歷史營收新高。

鈞興指出，鈞興可滿足客戶一站式購足需求，協助降低客戶採購供應商管理及產品交期等，在既有客戶齒輪訂單下，亦推出齒輪箱、精密五金件等組合式產品，前三季全鋼傘齒、全鋼直齒、粉末冶金齒輪、齒輪箱及精密五金件佔營收比重分別為23.56％、10.19％、13.98％、24.52％與24.99％。

鈞興表示，隨著齒輪箱、精密五金件比重提升凸顯整體策略效益顯現，有助於單一訂單金額提升、提高主要客戶供貨比重，以更進一步深化與客戶長期合作基礎之競爭利基。

鈞興指出，鈞興持續耕耘電動工具、園林工具、工業用縫紉機等既有產品應用領域，也積極拓展切入工業機器人、電動自行車等接單契機，同時啟動分散生產基地計畫，展開越南設廠擴建、以及在台灣設研發中心等策略。目前鈞興整體在手訂單能見度看到年底，每月接單皆可望超過去年同期，再加上主要客戶新產品訂單需求持續放量，第四季傳統淡季可望淡季不淡，集團整體產能稼動率可保持一定水準。

(工商 )