世邦魏理仕CBRE今（12）日表示，根據全球不動產交易獨立研究機構Real Capital Analytics（RCA）最新發佈數據顯示，CBRE世邦魏理仕在今年上半年商用不動產市場成交總額，不論在全球市場、亞太區市場，都奪得冠軍。

世邦魏理仕今天表示，RCA統計2020年上半年商用不動產交易總額，包括商辦、工業地產、零售物業、不動產開發與公寓大樓等各類型不動產的交易總額，CBRE 世邦魏理仕在全球市場，以25.8％的市佔率，榮登全球首位；其中在亞太區市場，更以33.5％的市佔率，拿下銷售冠軍。

世邦魏理仕表示，Real Capital Analytics, Inc.（RCA）於西元2000年成立，總部位於紐約，是全球商用不動產研究機構權威，提供全球投資人、開發商、經紀人和放款機構有關全球商用不動產市場的交易統計與洞悉，其數據與分析亦是全球學術機構與權威媒體廣泛引用的指標。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示：「2020年是全產業打掉重練的年代，亦是企業經營危機處理實力見真章的關鍵時刻。二月疫情爆發之初，我們隨即啟動危機管理，成本管控錙銖必較，並協助客戶沈著冷靜找出危機應對解決方案，使我們得以持續贏得客戶信賴，進一步連結投資人至全球不動產契機。面臨全球經濟不確定性的時刻，更能突顯 CBRE 之於客戶的韌性與價值，在危中為客戶開啟新機。」

(工商 )