全球知名奢華茶葉品牌TWG Tea推出茗茶鑑賞家推崇的限量頂級訂製茗茶系列「2020春摘大吉嶺茗茶」 （Darjeeling First Flush 2020），並自12日起於全台灣TWG Tea精品店門市與線上門市販售，茗茶鑑賞家亦可至TWG Tea台北101購物中心5樓沙龍及精品店內聞香品茗。

大吉嶺茶 （Darjeeling Teas）種植在位於西孟加拉與印度東北部——喜馬拉雅高原山麓高處的採收區，低處可見深幽山谷、高處高達2,000米的海拔高山，蒼翠繁茂的地區山谷畫下了壯闊線條，也是頂級茶園所在。每年春天，強烈陽光照射於喜馬拉雅山寒冷的空氣中，喚醒沉睡的茶樹並冒出春季的嫩芽。大吉嶺獨特的風土，從涼爽氣候、高海拔薄霧壟罩至獨特的土壤與豐富雨量，造就了茶樹得天獨厚的生長環境，產出了世界上最受推崇的黑茶。而珍稀的大吉嶺茶品亦被稱作「黑茶之王」，尤其初摘的春茶細嫩珍罕，在吸取土壤最精華的礦物質與養分後，成就無可比擬的香氣和口感，顛覆品茗家對於黑茶的想像。

TWG Tea長年與茶農建立友好合作關係、永續深耕大吉嶺茶園，採收以最自然的手工方式、匠人的執著加工製作，將今年首批大吉嶺的清爽滋味、充滿成熟漿果和堅果顯著的香氣呈現於世人面前。冠絕古今的大吉嶺黑茶更被譽為「茶界香檳」，而TWG Tea 2020春摘大吉嶺茗茶 （Darjeeling First Flush 2020）由TWG Tea總裁暨共同創辦人Taha Bouqdib親自挑選產地收成、獨家手工調配成——擁有花香和獨特的麝香葡萄香氣，而順口的蜂蜜和果香餘味悠長沒有澀味。TWG Tea 特別前往大吉嶺，將茶葉的起源，以獨特的視野展示著名的茶園景象，引領茗茶鑑賞家來趟神奇旅程，透過「TWG Tea起源故事 娓娓道來，讓2020春摘大吉嶺茗茶 （Darjeeling First Flush）金黃色茶湯，為早晨或午後帶來高山茶風味香氣氤氳壺際。

大吉嶺茶葉生產是世界上勞動密集程度最高的工藝之一。採摘過程完全由手工完成，只摘選兩片茶葉和一株嫩芽。生產1公斤大吉嶺茗茶需要大約20,000至22,000的嫩枝才得以完成，更彰顯其珍貴之處。

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