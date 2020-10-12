市售口罩價格是否有哄抬事實？公平會主委黃美瑛11日在立法院經濟委員會備詢時指出，已有136件疑似價格過高的案件移送檢調調查。

市售口罩價格混亂，引發立委關注，但是不少立委感到不滿的是，公平會接到近700件的檢舉，只移送136件，截至目前沒有1件成案，還在「處理中」，國民黨立委楊瓊瓔指出，公平會在1月22日表示會針對口罩價格是否有哄抬價格，將進入市場調查，到10月5日則又說會進一步瞭解，從年頭查到年尾，到底有沒有查出結果？

民進黨立委陳亭妃指出，相關防疫物資的價格不當漲價的檢舉，過了8個月還在查，最後幾乎所有的案子都是「依現有事證，沒有實證，尚難認定」，陳亭妃指出，有就是有，沒有就是沒有，尚難認定，是似有非有，結果是用不處分結案，這要如何相信公平會？

對立委的質詢，黃美瑛指出，是因為持續接到檢舉，自然也就一直在辦理，當然也就沒有結案，只要價格有過高的情形，就會處理。公平會補充指出，被移送的案件，是否為價格哄抬的認定，是檢調機關的職權。

黃美瑛也說，很多檢舉案會依情節而有討論空間，有些雖然沒有處分案，但是會給予警示。

(工商 )