7年前擔任高雄市警局督察室督察員的蔡景德、仁武分局行政組長齊德清及巡官林霙璋，共同向電玩業者收賄，其中蔡每月收錢高達63萬元，最高法院維持原審認定，將蔡、林各重判18年半及15年2月，齊因坦認犯罪並繳回犯罪所得，獲減刑輕判8年10月定讞。

2012年到2013年間，仁武地區的電玩業者為避免遭警方取締，由李姓業者出面向其他業者收取「公關費」，金額依店家機台數量多寡計算，李再委託人脈關係良好的楊姓業者，透過已退休陳姓前警官行賄蔡景德及齊德清，另名警務員負責行賄林霙璋。

高雄地方法院依違背職務收賄罪判蔡徒刑18年6月、林15年2月，齊判刑12年；高雄高分院考量齊男患有腦下垂體腫瘤，他偵訊坦認犯行，並在二審審理時繳回全部犯罪所得111萬元，尚有悔悟之心，犯罪後態度良好，改輕判8年10月。

二審認定蔡景德每月收賄金額為63萬元，林霙璋每月收賄金額為8萬元至11萬元，收受賄款數額多達其所稱領取警職薪水8、9倍，對於全國警察形象及士氣之打擊非輕，維持一審量刑，對蔡、林各重判18年6月、15年2月，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )