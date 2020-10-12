2022年市長選舉，台中市長盧秀燕拚連任之路，能否為國民黨再度守住這片藍天，成為外界關注焦點。不過，令人感到意外的是，許多台中市的綠營人士幾乎都看好盧秀燕連任，更有綠營人士直接表示，「盧連任，穩啦！」

盧秀燕本屆市長選舉以大贏近21萬票，為國民黨收復失土後，2022年市長選舉，民進黨挑戰的熱門人選包括立法院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍及本屆立委選戰全國第一高票何欣純，加上台北市副市長蔡炳坤強調「民眾黨不缺席」，藍綠白決戰中台灣，包括中火等政績議題將上演激烈攻防戰。

對此，《新頭殼》報導，2020台中市長選戰，綠營人士大都看好盧秀燕連任成功機率很大，更有人私下稱，「盧連任，穩啦！」，一位民進黨市議員更表示，盧秀燕的人和真的很強，雖盧無大建設，但卻沒爭議和衝突，就不會有人討厭。

有綠營人士表示，之前台中市政府經發局專委黃于珊曾將中火和蔡其昌亡父扯上關係，引發外界爭議，盧秀燕第一時間馬上出面道歉，一句管教不好就展現媽媽市長的特質。藍營人士也贊同，盧秀燕真的把其媽媽市長的人和特質發揮到市政中。

(中時新聞網)