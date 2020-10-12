天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，文化大學今（12日）早上7時10分出現彩虹，並維持了2個多小時，依然高掛天空，由於文化大學2017年曾出現超過8小時58分鐘的彩虹，破了金氏世界紀錄，今天的彩虹能否再創紀錄也引發關注。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇PO出文化大學上空今天的彩虹照。（圖／摘自吳聖宇臉書）

吳聖宇在臉書發文指出，「文化大學彩虹持續發生中，從早上7:10到現在已經維持了2個多小時」。吳聖宇解釋，由於今天底層東北風到偏東風，導致陽明山北側水氣充足，台北盆地西南側又有些放晴的陽光，看起來是有利於彩虹持續發生的條件。

此外，文化大氣教授劉清煌今天稍早也在臉書PO出一張雙彩虹照，搭上藍天白雲、文大校舍及底下一片綠意盎然，絕美程度讓眾人驚呼。劉清煌分析，由於北邊有較高的七星山、大屯山，文大處在低一點的區域，東北季風不停過來，加上水蒸氣抬升，剛好就在頭頂上行成雲，而且一直下雨，偏南的陽光再照進來，就容易形成彩虹。

根據媒體報導，2017年11月30日，文化大學上空也曾高掛長達8小時58分的彩虹，時間比1994年3月14日出現在英格蘭的6小時彩虹還長，破了金氏世界紀錄。

2017年11月30日，文化大學上空也曾高掛長達8小時58分的彩虹。( Weichen Kuo/YouTube)

(中時新聞網)