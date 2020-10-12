蘇花公路曳引車事故 警方排除事故釐清肇因 11:082020/10/12 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇花公路今天發生曳引車事故，現場維持單線雙向管制通行。（警方提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘇澳警分局在今天（12日）上午8時許接獲報案，在蘇花公路35.2公里處發生曳引車交通事故，由潘姓男子駕駛的曳引車疑因過彎時，後方車斗超越行車分向線，迎面撞向朱姓男子的曳引車，朱男右膝受傷，警方等單位已協助排除事故。 警方表示，朱男已送往醫院，無生命危險，雙方駕駛酒測值均為0，上午9時5分恢復單線雙向管制通行，南澳工務段已派員前往協助鋪灑木屑，後續肇事情形由警方釐清中。 (中時 ) #曳引車 #警方 #事故 #駕駛 #蘇花公路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 榮總員山分院火警 疏散58人 04:102020/10/12 地方新聞 人臉辨識科技奏效 中市警熱心助走失婦返家 10:242020/10/12 寶島 曳引車疑天雨路滑自撞 62快速道路一度回堵 17:072020/10/11 社會 女撞拒馬癱瘓 警局國賠2148萬 04:102020/10/12 社會新聞 自小客、公車相撞氣囊爆開 4人輕傷 09:552020/10/12 社會 3車衝撞意外 警方依法處理 10:272020/10/12 社會 火車靠站就跳車！乘客「集體擦窗」 原因曝光了 10:482020/10/12 兩岸 《半導體》轉投資復揚火災 景碩：不影響公司生產 07:442020/10/12 財經 星通上季營收 攀今年高峰 04:102020/10/12 證券．權證 印度新冠確診破700萬 將超車美國 04:102020/10/12 國際大事 社會熱門新聞 租屋男交往6年驚覺真相 網：租金含睡的概念 - 社會 墾丁沙灘活春宮1女遭起底 閨密曝對話：非常粗 - 社會 短裙黑絲襪妹兩腿夾「神秘充電線」 網笑歪：單人車震 - 社會 花蓮婦搭郵輪到澎湖 一覺醒來竟「回老家」 曝原因兒笑噴 - 社會 大園國道2號連環車禍 5男2女急送醫 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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