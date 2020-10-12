蘇澳警分局在今天（12日）上午8時許接獲報案，在蘇花公路35.2公里處發生曳引車交通事故，由潘姓男子駕駛的曳引車疑因過彎時，後方車斗超越行車分向線，迎面撞向朱姓男子的曳引車，朱男右膝受傷，警方等單位已協助排除事故。

警方表示，朱男已送往醫院，無生命危險，雙方駕駛酒測值均為0，上午9時5分恢復單線雙向管制通行，南澳工務段已派員前往協助鋪灑木屑，後續肇事情形由警方釐清中。

(中時 )