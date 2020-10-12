湖人奪冠是意料中的事，這次皮爾斯(Paul Pierce)也沒話可酸了。皮爾斯在大局底定時知道詹姆斯會獲選(LeBron James)FMVP，「這是理所當然的事，畢竟他得分、籃板、助攻都領先全隊。」

皮爾斯說：「這是我說的，史上沒有人比詹姆斯對聯盟帶來更大的影響，比他更會贏球了。他摘了總冠軍我願向他敬禮，我願意把他只排在麥可(喬丹)後面，我認為你把詹姆斯放到任何球隊，那就會成為一支具有爭冠實力的隊伍。」幾個月前皮爾斯甚至認為詹姆斯進不了前5。

傑倫羅斯(Jalen Rose)說：「麥可喬丹是史上第一，布萊恩是喬丹再臨。詹姆斯拿了這一冠，我很難過，因為他就超過布萊恩，也超過我畢生的偶像魔術強生。對不起，我的排名現在是喬丹、賈霸、比爾羅素、詹姆斯了。我從沒想過有人能取代魔術強生，我曾幻想那個人會是我。」

詹姆斯在季後賽關門賽的戰績38勝11敗，勝率超過湖人前輩費雪(Derek Fisher)而成為史上第一。費雪表示：「詹姆斯肩負的責任比我大多了，我能有這紀錄是因為我站在偉大球員的肩上。」

其實總冠軍賽前兩戰是「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)表現最優，如果湖人就這樣橫掃熱火，FMVP應該屬於戴維斯。熱火頑強抵抗反而給予詹姆斯表現的機會，系列賽場均數據全面超越戴維斯，摘下生涯第4座FMVP。

(中時新聞網)