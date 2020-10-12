隨著湖人12日拿下隊史第17次NBA總冠軍，湖人也在這個打打停停的艱難球季，創造一項未來恐怕難以打破的歷史紀錄，那就是本季只要湖人前3節打完取得領先地位，拿下誇張的57勝0敗完美紀錄，也讓這次相隔10年的總冠軍更具特別意義。

詹姆斯也特別提到湖人這次重返巔峰之旅的感想，「我們希望贏得尊重，湖人老闆珍妮巴斯也希望贏得尊重，湖人總教練佛格想要贏得尊重，湖人這支球隊希望贏得尊重，湖人國度希望贏得尊重，我自己當然更希望贏得這些該死的尊重。」

自從進入21世紀以來，西區球隊贏下14次總冠軍，東區球隊贏到7冠，徹底展現西區球隊壓過東區球隊的態勢，甚至自從2000年以來，西區球隊在總冠軍賽遭遇東區球隊的累計戰績是70勝48敗，勝率高達5成93，更突顯西強東弱。

NBA官方也在湖人封王之後發文，「球季來到最終章，但熱愛不會結束，這個球季我們經歷高峰與低谷，經歷了停賽與重啟，我們經歷一個特別球季，感謝球迷們的支持，我們下個球季再見！」NBA本季更創造復賽後0感染新冠的另類紀錄。

(中時 )