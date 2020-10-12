桃園市長鄭文燦被視為民進黨2024總統大選熱門人選，他昨天表示，政治人物應該把政見落實、「任期做滿」當作目標，這是最基本的。對此，前國民黨立委陳學聖表示，鄭這一句話如果不是偶興之作，就絕對是民進黨大事，而且藍綠通殺。

鄭文燦曾在9月中旬說過「心裡想過做總統，但夢想難實現」後，其下一步便成為關注焦點。不過鄭文燦不久後曾表示，當時只是回答假設性問題，也沒有指定職務，且桃園市長也不是做一輩子，有適當職務當然不會「假仙」，但現階段仍是以專心市政為主。鄭文燦昨天重申，先把桃園市長任期做滿是他的目標。他說每個政治人物都應該把現在做好，才是國家之福。

對此，陳學聖在臉書指出，鄭文燦這句話，如果不是偶興之作，就絕對是民進黨大事，而且藍綠通殺！首先，他說這意味鄭文燦已「意識」到自己2024出局，民進黨將是蘇貞昌、賴清德爭天下。二、鄭文燦喊「做滿是基本」，連帶也綁住林智堅、林右昌，他們一定也要做滿，不然會飽受雙標批評。三、鄭文燦也將限制住侯友宜的2024下一步發展的想像空間，因為這將會是此時此刻國內檢視政治人物的一致標準。

陳學聖直言，高雄市長韓國瑜沒做滿就跑去選總統還被罷免，所以鄭文燦所謂的「做滿是基本」，代表台灣目前政治氛圍鐘擺正好擺到這裡，這批百里侯同班同學，就只能默默承擔同標的規範。

(中時新聞網)