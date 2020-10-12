國際油價周一下跌，為連續第二個交易日下跌，主因為颱風Delta在墨西哥灣的減弱，美國生產商開始恢復生產，另一方面，影響石油生產的挪威罷工活動也和平結束。

倫敦布蘭特12月期油價格跌55美分或-1.3%，每桶來到42.30美元，美國西德州11月原油價格跌52美分，來到40.08美元。

在上一周，前述兩個合約的價格上漲約9%。但是在挪威石油公司傳出工會達成薪資協議，罷工和緩之後，周五油價出現下跌。挪威該場罷工，讓挪威石油公司減產約25%。

分析師指出，有鑑於颱風季節在美國才剛開始，這將潛在地讓石油價格維持穩定。

颱風Delta在美國對墨西哥灣離岸的能源生產造成15年來最大傷害，該颱風在周日已降為熱帶旋風。道爾達石油(Total)週日已經重啟德州Arhhur港的日產22.55萬桶煉油廠。

美國石油油管製造商Colonial Pipeline周日表示，在颱風破壞電力之後，已經關閉主要的餾分油油管。

(時報資訊)