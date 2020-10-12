工業電腦廠融程電（3416）受惠車檢平板專案大單出貨放量，2020年9月營收續以雙位數「雙升」創高，帶動第三季營收同步雙位數「雙升」創高。在倉儲平板專案大單接續出貨挹注下，法人看好第四季營運持穩高檔，全年營收有望繳出雙位數成長、改寫新高。

融程電近期股價震盪攻高，6日觸及86.7元、創2011年3月初以來9年7個月新高，近日股價高檔拉回修正，今（12）日止跌回升、開高後上漲1.78％至80元，早盤維持逾1％漲幅。三大法人近3日調節賣超，合計上周買賣超持平。

融程電公布9月自結合併營收達2.15億元，月增14.98％、年增達34.75％，連2月改寫新高，帶動第三季合併營收5.55億元，季增達49.63％、年增達35.07％，同步改寫新高。累計前三季合併營收12.77億元、年增1.43％，成長率由負轉正、改寫同期新高。

融程電第三季營運動能躍進，主要受惠去年順利奪得歐系客戶5年期車檢平板專案大單，自6月起開始小量出貨，隨著出貨動能逐步放量，帶動7～9月營收均繳出雙位數「雙升」強勁成長動能，帶動第三季營收同步雙位數「雙升」創高。

融程電董事長呂谷清先前表示，隨著去年敲定的專案大單陸續出貨，今年營收仍可維持成長，台幣匯率強升將是較大挑戰，希望淨利率能維持14％目標。公司也設下未來3年營收每年成長20～30％，強固型平板市占率至2022年自5％跳增至15～20％的營運目標。

投顧法人認為，受惠歐系車檢平板專案大單放量出貨，帶動融程電9月、第三季營收同步創高，表現符合預期。展望後市，隨著美系客戶倉儲平板專案大單接續展開出貨，看好第四季營收有望持穩高檔，全年營收目標繳出雙位數成長。

投顧法人指出，融程電美系客戶倉儲平板亦為5年期長期專案大單，且亦接獲醫療測量昏迷平板訂單，預計明年第四季開始出貨。在長期大單穩健需求挹注下，看好可望帶動融程電至2022年營運逐步穩健成長，維持「買進」評等、目標價100元不變。

(時報資訊)