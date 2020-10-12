達能科技（3686）公佈9月營收為1046萬元，較去年同期成長6.56％。達能日前董事會決議，再生能源發電事業為公司轉型經營的新方向目標，引進此領域之策略合作夥伴，積極往太陽能電廠開發、興建及維運之業務發展。

9月份在中國新疆地區與四川地區矽料企業陸續恢復生產，矽料供應逐漸回復順暢，因此矽原料缺料情況緩解。且多晶矽價格於8月份急漲，造成供應鏈成本墊高，在產業鏈上下游間的僵持與拉距下，多晶矽價格於9月下旬逐漸回跌。由於目前整體矽料供應仍略小於需求，因此多晶矽價格於第四季應可望持穩。

原先業界普遍預期下半年太陽能產業有機會維持逐步成長，不過近期新冠肺炎疫情在美國、印度及巴西又再度蔓延，且在部分歐洲國家及東南亞地區二度爆發，加上秋冬季節疫情再度爆發的可能性極大，因此目前研判第四季全球太陽能產業需求狀況仍待觀察新冠肺炎疫情是否有機會緩和才能較為篤定。

不過台灣在新冠肺炎疫情控制得當，且在政府非核家園的政策下，全力推動太陽能與風力發電等再生能源，若能解決土地取得困難的問題，內需市場的成長可期。

達能科技經審慎評估，將以再生能源發電事業為公司轉型經營的新方向目標，引進此領域之策略合作夥伴，積極往太陽能電廠開發、興建及維運之業務發展。此外，考量轉型之營運規劃及持續大規模發展，並擬辦理國內現金增資，以強化股東結構並充實轉型營運資金。目前公司仍持續以減少營運現金流失為短期營運主要目標；因此積極處理建物和少數設備資產，以活化成現金資產，作為發展新事業的資金來源。

(工商 )