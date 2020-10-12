國民黨政策會執行長林為洲提出「中國國民黨」黨名去「中國」，黨主席江啟臣上午出席第68屆華僑節大會前受訪說，改名不在國民黨目前的改革內容中，現階段國民黨最重要的議題及黨內最大的共識應該是監督民進黨、制衡一黨獨大，這是國民黨目前最該做的事情；此外，還有很多民眾關心的議題，包括萊豬、國家安全、台海情勢等，這些是國民黨目前應該更專注的議題。

江啟臣強調，國民黨從創黨迄今126年，早期的名稱曾經調整，但這不影響目前作為在野黨應該扮演的角色，也不是目前改革議程中的議題。

江啟臣今天在華僑節大會致詞時也細數黨名更迭表示，中國國民黨與僑界的關係密切，從早期的興中會、同盟會，到建立民國，若沒有華僑，也可能沒有今天的中國國民黨。他要以黨主席身分感謝僑界好朋友過去以來對中國國民黨的支持與協助，也懇請繼續為中華民國、為我們的家園努力，讓中華民國持續在世界舞台發光，為人類社會貢獻一己之力。

江啟臣時表示，「華僑不僅是救國之母，更是建國之母」，華僑與中華民國的連結非常密切的，也是永遠斷不了的，這是每位僑民心中的感受。因此，他首先感謝所有僑胞先進對於中華民國、對台灣社會長期的支持與協助。

他表示，中華民國的創立，從革命到成功創立都仰仗僑界出錢出力，沒有僑胞的捐輸、幫忙，可能不會有今天的中華民國。近年來中華民國的國際處境艱難，更是仰賴僑胞朋友的持續協助與貢獻，讓中華民國能在正式的邦交舞台之外，有更多的發揮與發展的空間。

談及中國國民黨與僑界的關係，江啟臣表示，兩者同樣密切。

江啟臣說，2020年不管在世界任何角落，幾乎都是相對艱辛的一年，世界局勢的變化非常快速，疾病的蔓延也疏離了人與人的關係，加速強權之間的對立，台海對立的局勢也比以往升高，他除了提醒兩岸執政黨應該謹慎面對，避免台海成為強權的戰場之外，也要懇請僑界先進發揮所長、連結人脈，為台海的和平安全努力。

他強調，即便局勢很艱難，他今天出席華僑節活動，看到僑界朋友們對國家的熱愛、對國際社會的關心，他堅信我們一定能戰勝病毒，迎接更多挑戰。光輝十月不僅有雙十國慶，還有10月25日台灣光復節，更有感念僑界對於中華民國持續貢獻的華僑節。中華民國是我們永遠的國家，台灣是我們不變的家園、故鄉，歡迎大家回家！「我們一起為中華民國打拚，為台灣加油，中華民國萬歲！R.O.C.forever ！」

(中時 )