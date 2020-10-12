總統蔡英文在國慶講話，強調「只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話」。台大教授石之瑜表示，蔡英文全篇講話主要的表面訊息是，未來台北不會在兩岸關係方面採取新的行動，這也表現出與去年完全不同的態度。

但對於蔡英文今年國慶談話對於兩岸的態度放軟，東海大學政治學系教授沈有忠認為，如今大陸方對於蔡英文政府是沒有信任感的，在這樣的前提條件下，不管蔡政府伸出怎麼樣的橄欖枝，都沒有辦法真正促成兩岸交流。

當蔡英文提出今年的國慶談話後，大陸方第一時間的回應則是要求民進黨政府承認「九二共識」。沈有忠指出，在大陸如此不信任的現況下，蔡英文不管說甚麼都沒有用，雙方言論毫無交集。

沈有忠認為，如今的蔡英文政府不應該急於尋求與大陸的「政府對政府」間的對話，而是應該從國內做起，從「藍綠兩黨的對話」開始，然後對於兩岸溝通也從「政黨間對話」開始，再到重啟海基、海協會交流，才是兩岸間重啟對話好的開始。

(中時新聞網)