身兼立院衛環委員會召委的國民黨立委蔣萬安，今日安排「開放萊豬對國人健康影響」公聽會並擔任主席，藍委賴士葆當著衛福部長陳時中的面，一上台就先表示，大家在看電影時都有一個叫「coming soon」，蔣萬安很快就要變成台北市長。

開放瘦肉精美豬爭議，成為本會期立院朝野攻防焦點，2022台北市長選舉，目前藍綠陣營呼聲最高的候選人蔣萬安、陳時中，今日同場出現在衛環委員會，賴士葆一上台先「信心喊話」，接著開始連攻萊豬議題。

賴士葆表示，2012年民進黨在野時，傾全黨之力，包含陳時中在內，不斷教育台灣人民萊豬有多毒，把萊豬議題政治化，現在為了要幫助川普，影響美國大選，不惜毀去過去所說的一切。

賴士葆指出，執政黨要開放萊豬，結果教育部長說學生不吃，國防部長說軍人不吃，退輔會主委說榮民不吃，警政署說警察不吃，體育署說運動員不吃。

賴士葆說，連日前行政院長蘇貞昌也在國會公開說不吃，陳時中自己也說要吃也是不得已。本不需要在公聽會上備詢的陳時中，此時主動回應，自己是比較喜歡吃台豬，但若要吃進口豬也是可以。

賴士葆表示，過去進口豬肉沒有萊克多巴胺，但現在萊豬要來了，相關單位卻還沒因應，沒有在中華民國商品標準分類(C.C.C. Code)獨立出來，所以包含內臟類都會混在一起進口，執政黨說會從海關開始源頭管理，根本是呼攏百姓。

陳時中主動表示，這可以跟經濟部相關部會討論，衛福部負責食安，其他的不是自己的權限。賴士葆說，要不要給一個獨立的C.C.C. Code是你的權限，財政部也都提擬了。

賴士葆指出，包含萊豬跟內臟，應該要給一個獨立的C.C.C. Code，否則所謂的源頭管理就是呼攏大家，對此是否可以承諾？陳時中說，還是會依現有查驗程序。

(中時 )