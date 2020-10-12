台中市政府經濟發展局長張峯源表示，「總站夜市」經發局依規裁罰6萬元，後續如繼續營業，則將按次處罰。（陳世宗攝）

台中市「總站夜市」未經市府經發局核准搶雙十連假財，9日晚上開幕吸引大批人潮，造成當晚夜市周遭道路塞爆，用路人大罵，連兩晚因用電量超過負荷造成停電，遊客拿開手機燈光逛夜市，引來抱怨。經發局長張峯源今天說，台中總部夜市營業時間為每週三、五、六、日，除週三會再次稽查外，今天也會請地主農田水利會約束夜市負責人合法經營，若業者再經營會按次開罰。

張峯源指出，台中總部夜市營業時間為每週三、五、六、日營業，雖經發局已在昨天開罰6萬，但總站夜市的負責人並未具體說明是否要結束；今天會繼續跟業者溝通，週三業者若有營業也會前往稽查，若有營業會接次開罰，會依規定開罰5萬到10萬，累計開罰。

經發局表示，該局是依據「台中市攤販集中區設置管理自治條例」開罰，目前正在最後複審階段，也會要求業者針對停車場及交通動線等問題提出改善計畫；

該局週三會前往稽查通知業者要守規矩，未取得營業許可不可營業，至於目前正在複審程序。該地是農田水利會的地，地主會對業者違規使用由地主來約束夜市負責人。

張峯源說，因夜市負責收租金有上百萬收入，總部夜市約有300多攤恐會因利益而違規；市府將通知農田水利會出租給別人，承租者要合法經營，兩個公部門一起約束夜市負責人，避免再引起民怨。

(中時 )