最抗拒對華為祭出禁令主要經濟體德國上周傳將透過政治審查實際排除華為5G，但華為駐歐盟首席代表劉康告訴奧地利《信使報》(Kurier)，自8月以來手機業務因美國制裁變得困難，但有信心在5G領域繼續為歐洲客戶服務。

劉康表示：「去年美國實施制裁以來，美國的半導體製造商就不再被允許向我們供貨，因此已前的美國夥伴也不能再跟我們合作。從今年8月開始，處境變得更加艱難。」

但5G與手機業務不同，劉康說：「因為我們對5G網路做了很多準備和前期投資，所以不太受制裁令影響，華為有信心繼續在5G領域為歐洲客戶服務。」

他還指出，谷歌(Google)已經不再被准許與華為合作，因此也不再為使用華為手機的用戶更新安卓(Android)系統，這是很重大又困難的問題，華為正在尋找解決方案。

德國儘管以情治單位為首鷹派都倡議跟進美國、英國，排除華為5G。但今年稍早有實驗數據指出華為5G並不存在資安疑慮，情治單位無法說服科學家出身的德國總理梅克爾(Angela Merkel)明令禁止華為，而她正因用科學實證準確判讀數據來決策，讓德國成功對抗疫情，並因此在明年卸任前重獲極高聲望。

雖然德國可能透過對5G設備商審查來限制或排除華為，但他們極力避免損害德國與中國大陸實質關係。大陸是德國最大貿易夥伴，梅克爾在美國其他西歐國家制裁華為前，就已經長年對陸採取政、商分離，例如在西藏、新疆人權問題上立場始終強硬未曾退讓。

事實上德國似乎相當不願意涉入他國內政，連不是直接干涉都避免。他們上周才警告泰王瓦吉拉隆功(Maha Vajiralongkorn)不要滯留德國又試圖「遠端治國」。外交部長馬斯(Heiko Maas)7日在國會接受質詢時說「如果我國的任何賓客在我國領土指導他所屬國家的國務，我們會加以制止。」

(中時新聞網)