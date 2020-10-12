蘋果（Apple）將在台灣時間10月14日淩晨舉辦今年第二場秋季發表會，各界都在猜測，到底蘋果發表會中推出哪些新品。而在業界推演的劇本中，有少數媒體推測蘋果在6月份宣布的Apple Silicon Mac有望登場，但掌握蘋果新品消息準確度很高的記者 Mark Gurman 發表了不同的看法！

過往多年，蘋果每年固定會舉辦的發表會，就屬秋季新品發表會，而新一代iPhone往往就是最大主角。但今年因為疫情打亂了諸多廠商的計畫，也讓蘋果發表新產品的時間點難以捉模。且不僅如此，在蘋果已確認10月份還有第二場新品發表會後，財經外媒進一步指出，因為Apple Siliicon Mac，今年11月還可能有第三場蘋果新品發表會。

Mark Gurman的最新報導指出，他認為蘋果將會在11月以另一場發表會的形式推出Apple Silicon Mac。以此系列產品代表的意義來說，蘋果單獨為它準備一場發表會，可說是合情合理。不過對於哪一款Mac將會率先採用Apple Silicon，報導並沒有明言，可能是12吋MacBook，也有可能是13吋的MacBook Pro或是MacBook Air。

關於Apple Silicon Mac，蘋果在今年6月WWDC發表相關計畫時，就曾指出今年底將會推出第一款產品，並且預計花2年的時間將所有產品完成過渡。根據第一款Apple Silicon Mac，天風證券國際分析師郭明錤曾預測第一款產品將是13吋的MacBook Pro；而先前冒出頭不久的爆料者 Komiya 則是指出可能是 12吋MacBook，且價格相當吸引人，可能僅799美元。作為參考，蘋果官網目前最低廉的MacBook是13吋MacBook Air，價格為999美元，教育價則是899美元。

除了價格相當吸引人之外， Komiya 指出搭載Apple Silicon的 12吋MacBook續航力驚人，可能達到15~20小時。對比2015年蘋果首度推出的12吋MacBook，續航力為9小時，且定價1299美元來看，C/P值簡直爆表，吸引力十足。

在疫情下，市調機構Canalys最新統計結果顯示，截至9月份的第三季全球個人電腦市場增長12.7%，達到7920萬台，是過往10年來的最高增幅，而市場分析，個人電腦出貨量大增是因為疫情導致遠距工作與遠距教學的需求所致；同樣蘋果Mac在第三季則是出貨達到640萬台，相較去年同期增長13.2%。若是蘋果順利推出Apple Silicon Mac，且能有效壓低價格、提升續航力的話，在個人電腦市場來說將會更具競爭力。

(科技)