台北美福大飯店，特於ITF國際旅展推出多款超值優惠，線上旅展搶先於10月12日開跑，「彩匯自助餐券」最低64折起，下午茶券每人只要690元。港台日義四大風格餐廳一券通用的「超值美食通用券，每券2,800元、最高可兌換價值5,720元餐點，相當於49折優惠。萬元以下的「五星饗宴住宿券」，四人同行，每人以不到2,500元下榻卓越五星的頂級住宿。

此外，首度販售的「美福全館商品券」，單張面額2,000元可抵用全館餐飲及住房消費，套券購買最低優惠77折，是福委會購買的最佳商品。現場亦準備了展場獨家活動，消費滿額即可以3,020元的優惠價加購「平日行政客房住宿券」乙張，另外為回饋消費者，亦安排美福沛醬兔作為消費滿額的貼心小禮物，10/30至11/02旅展期間歡迎至攤位I708參觀選購，不便到場購券的民眾，台北美福於10/12至11/08推出線上旅展，不出門也能夠鍵盤搶購。

台北美福大飯店的「彩匯自助餐券」，今年推出雙人券和套券兩種組合，「彩匯平日自助超值優惠雙人券」乙張為1,450元（原價2,156元），可選擇於早餐或者下午茶兩個餐期擇一使用，兩人同行大啖異國百匯料理，每人僅需725元。若想呼朋引伴聚餐豪吃，「彩匯平日自助超值優惠雙人套券」，每套五張6,900元，每人690元，約64折。

美福飯店「超值美食通用券」每張2,800元，一券通用館內四間餐廳，可品嚐到價值最高達5,720元的頂級美味，四大餐廳都端出全新菜色。

(工商 )