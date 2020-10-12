中國期貨業協會公布最新數據顯示，1月至9月大陸全國期貨市場累計成交量為4265.32百萬手，累計成交額為人民幣302.80兆元，分別較上年同期增長47.17％和41.29％。

其中，上海期貨交易所累計成交量和成交額分別年增45.6％和34.93％；鄭州商品交易所累計成交量和成交額分別年增29.8％和25.43％；大連商品交易所累計成交量和成交額分別年增63.86％和46.17％；中國金融期貨交易所累計成交量和成交額分別年增77.66％和73.69％。

值得注意的是，2020年前三季，上海國際能源交易中心成交量較上年同期增長21.51％，但成交額卻下降30.69％。專家認為，成交額下降主要是2020年以來國際油價大跌，境內原油期貨成交額也隨之大幅減少的緣故。但從成交量仍呈現增長來看，可見原油期貨依舊交投活躍，市場運行平穩。

(工商 )