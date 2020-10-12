基隆輕軌定案？北北基三市長明坐下談，藍營跳出喊話，若廢台鐵將赴交通部抗議。（吳康瑋攝）

台北市、新北市及基隆市的市長將於13日在交通部開會協調基隆輕軌議題，對此，前立委謝國樑以基隆市議會國民黨團多位議員，於12日召開記者會指出，基隆人對於輕軌、甚至到中運量的捷運，都是很歡迎，但絕不接受因此把台鐵基隆站廢除，謝強調，台鐵對基隆通勤族來說必不可少，希望中央審慎評估，出面保障居民的交通權益。

謝國樑指出，台鐵基隆站有一定的歷史及文化定位，在功能上也讓基隆能夠跟全台的城市來連結，若貿然廢除，等於將基隆市排除在全國的鐵路路網之外，這跟台北車站未來將廢除火車沒有什麼不同，他強調，交通建設應該是一項一項堆疊起來，而不是用取代式的只能二選一。

基隆輕軌定案？北北基三市長明坐下談，藍營跳出喊話，若廢台鐵將赴交通部抗議。（吳康瑋攝）

基隆輕軌定案？北北基三市長明坐下談，藍營跳出喊話，若廢台鐵將赴交通部抗議。（吳康瑋攝）

對於有可能將台鐵基隆站廢除，黨籍議員共同表示，已經申請位在北市仁愛路「交通部」的路權，如果交通部不能體察基隆民眾的心聲，罔顧基隆民眾搭乘火車的權益，那麼將在11月中，前往交通部展現基隆民眾的心聲，將真實的民意反映給交通部理解，同聲呼籲交通部及參與協調的三位縣市長，要注重基隆民眾的心聲及通勤的辛苦，體察民意從善如流，做出對基隆民眾有利的最終決定。

對此，基隆市政府交通處長李綱於11日受訪指出，目前基隆輕軌經過評估之後，發現尖峰時段，1小時運量已超過7000人，屬於中運量，因此基隆「輕軌」應該正名為基隆「捷運」，而明天將登場的三市長會談，重點將討論「台北端」會從何處開始、「基隆端」的終點站又會在哪裡，及台北捷運民生汐止線在新北部分是否要與基隆輕軌整合，及整體運量是否因此修正等。

基隆市長林右昌也曾於9月4日在廣播節目中堅定指出，火車「不會被廢掉」，他一定會選一個對基隆最有利的方案，目前應該是以捷運的中運量直接進來，而他也一再重申自己的立場就是「鐵路是需要的」，並且最後結果是由基隆市長及新北、台北市長說了算。

(中時 )