國慶連假4日，墾丁沙灘上有2對外國情侶上演活春宮，被一名網友路過恰巧使用iPhone 11夜拍功能全拍下，引發網友熱議，警方接獲報案後，也表示該行為已觸犯公然猥褻罪，將追究其責任。而其中一名女性也遭到閨密匿名爆料，並表示沙灘上的男女並非男女主角，而女主也非老外，而是一名台籍女生，且另有男友，甚至貼出兩人誇張對話，讓網友都看傻眼。

這名網友匿名於知名論壇Dcard爆料，標題以「覺得閨密的行為誇張，但如果跟她男友告密我也毀了」。她表示前天聚餐時，餐廳電視恰巧撥放「墾丁活春宮」新聞，閨密的男友還與朋友有說有笑，讓她忍不住想對他說：「你知道其中之一是你女友嗎？」雖想與他說出真相，但這也等同於她與閨密撕破臉，也擔憂男生會做出傻事，只好作罷。

起初原PO想要道德勸說，沒想到聊到後面竟變成互咬。（圖／翻攝自Dcard）

但她認為畢竟還沒結婚，有砲友沒什麼，只是肉體關係而已，其實不讓男友知道就好了，玩過頭登上新聞版面也太誇張，跟外國人野砲還被拍到是怎樣？於是她便選擇使用通訊軟體道德勸說，希望能藉此讓閨密回頭。

起初原PO想要道德勸說，但兩人的對話實在是太誇張，讓不少網友都看不下去。（圖／翻攝自Dcard）

開頭她便以「妳知道妳上新聞了嗎？」豈知，閨密竟回「知道啊！好險夠暗拍不清楚哈哈」，讓原PO擔憂表示難道不怕被男友發現？而閨密認為自己與男友感情相當好，沒有被懷疑的理由，這時閨密反問「妳男友難道沒懷疑過妳？只是肉體上的關係而已，有砲友根本沒什麼，這些話不知道是誰說的齁呵」，面對閨密的挖苦原PO並無回應，直追問兩名老外功夫。

這段對話讓不少網友直搖頭，直呼兩人根本半斤八兩。（圖／翻攝自Dcard）

對話中閨密更表示原PO沒仍一同參與真的相當可惜，隨後更透露老外的「伎倆」有多好，讓原PO本來的道德勸說「不見蹤影」，談話中，閨密更反咬原：「妳自己也愛野交不是嗎？還說我，妳男友絕對也想不到，自己女友有一堆老外砲友」。

貼文曝光後，不少網友看傻了眼，並認為「誇張，當你們的男友，真是倒了八輩子血黴」、「你們兩個真的都蠻惡劣的欸 現在約炮的人都這麼搞笑內部互相批評嗎」、「天啊！我以為那4個都是外國人欸，原來女生是台灣人，你們幹嘛一直驗證台灣女生真easy這件事，真的蠻丟臉」、「你是不是羨慕自己閨密上新聞啊哈哈哈」、「我到底看了什麼」，面對大批網友的撻伐，原PO也回應「我跟她（閨密）不同，至少我懂擦嘴，還會反省」。

(中時新聞網)