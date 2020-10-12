堅果種子類如「核桃、杏仁、芝麻、開心果、葵瓜子、花生、腰果」等，是近年很夯的養生健康食物，但你吃對「量」了嗎？

堅果類食物營養 攝取過量仍會導致身體負擔

臺北市立聯合醫院忠孝院區營養科營養師高劭穎表示，國民飲食指南六大類食物包括全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、乳品類、油脂及堅果種子類，每類食物提供不同的營養素，搭配各類食物攝取建議量，才能達到均衡。

不少重視健康者，逐漸以各種堅果類食物當成早餐、下午茶點心或零食，業者也紛紛推出多款式堅果商品，如堅果麥片或堅果種子麵包等產品。高劭穎提及，堅果類食物取得容易，但大部分人對適當的攝取份量不清楚或未節制，導致過量攝取，造成熱量攝取過多，恐增加體重負擔。

堅果種子類1份份量有多少？你吃對了嗎？(圖/常春月刊提供）

堅果取代部分食用油脂 盡量挑選無調味或未油炸

堅果種子類含豐富油脂，主要為單元不飽和脂肪酸，單元不飽和脂肪酸對於降血脂及減少心血管疾病發生有益。堅果類除了提供油脂，也含維生素E及礦物質、磷、鎂、鉀等，以堅果取代部分食用油脂更健康。高劭穎建議，堅果類挑選無調味或未油炸的，如果覺得堅果太硬不好咀嚼，可以先敲碎或以粉狀食用。

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(中時新聞網)