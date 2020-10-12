真好玩(8491)9月營收0.96億元，月減28.72％，年減20.6％；累計前3季營收7.22億元，年減55％。9月營收雖然下滑，10月中隨即將推出《那一劍江湖》遊戲開發商最新3D武俠大作《九州幻想M》的市場測試，預計11月正式在台推出，明年第1季再度搶攻韓國市場，預期真好玩營收可望在11月回升。

真好玩過去曾以《那一劍江湖》、《崑崙墟》、《玲瓏訣》等多款遊戲於市場上搶下佳績，尤以《那一劍江湖》表現更加亮眼，不僅台港澳市場取得佳績外，於韓國市場搶下前10名營收表現，更將真好玩營收推向高峰，《九州幻想M》第4季投入搶市，預期可有效貢獻營收。

《九州幻想M》為《那一劍江湖》遊戲開發商旗下最新3D武俠大作，遊戲以武俠劇情中的九歌大陸為出發，蘊含著豐富的遊戲劇情與龐大的世界觀。遊戲採用Unity Engine 4打造全3D視角，結合高光及法線貼圖技術，光影效果更逼真寫實。

董事長周玄昆表示，MMORPG玩家比例為遊戲市場上的最大占比，第4季為搶占市場特別推出《九州幻想M》，此遊戲擁有考驗玩家技術的刺激對戰、7日脫單的科學社交配對系統、全新視覺感官震撼的極致畫面等多項特色，加上真好玩豐富的遊戲營運經驗及大數據獲利模型的營運策略，相信《九州幻想M》正式上市後絕對能受玩家的喜愛。

(時報資訊)